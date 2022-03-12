В Челябинской области за сутки пострадало двое детей в двух ДТП

В Челябинской области произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети: в Челябинске автомобиль наехал на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте, в Магнитогорске маршрутка сбила 14-летнюю девочку на перекрестке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД области, 11 марта около 11 часов утра на улице Хохрякова в Челябинске автомобиль «Опель Зафира», которым управлял водитель 1997 года рождения, наехал на мальчика 2010 года рождения. Подросток переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.

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В Магнитогорске ДТП произошло около 15 часов пятницы, 11 марта, на проспекте Карла Маркса. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на перекресток на красный свет вылетела «ГАЗель» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате происшествия девочка 2008 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По данным фактам сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.

Также полицейскими будет дана оценка деятельности предприятия-пассажироперевозчика.