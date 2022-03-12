12.03.2022
Южноуральцев приглашают присоединиться к акции «Подари радость на Пасху»
12.03.2022
Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь в Челябинскую епархию
12.03.2022
В Челябинской области за сутки пострадало двое детей в двух ДТП
12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
12.03.2022
В Челябинской области мороз отменил занятия в школах ряда городов
12.03.2022
В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
В Челябинской области за сутки пострадало двое детей в двух ДТП
11.03.2022
В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
09.03.2022
В Челябинске бесправник погиб в ДТП с Камазом
22.02.2022
Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022