29.07.2021
В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества
29.07.2021
Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения
29.07.2021
В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП
29.07.2021
«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения
29.07.2021
В Публичной библиотеке Челябинска прочитали «Зверрррскую лекцию»
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП
28.07.2021
Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор
17.03.2021
Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП
07.03.2021
Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста
05.03.2021
Дело пьяного водителя BMW, насмерть сбившего челябинца, ушло в суд
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021