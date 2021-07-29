В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП

В Челябинской области Еткульский районный суд отправил 48-летнего жителя Нижневартовского района ХМАО-Югра в колонию за пьяное ДТП, в котором погибла девушка. Ему также предстоит выплатить более двух миллионов рублей морального и материального вреда.

Трагедия случилась 22 ноября 2020 года на автодороге «Челябинск-Октябрьское». Установлено, что пьяный водитель из ХМАО-Югра ехал на машине Hyundai Elantra со скоростью не менее 100 километров в час. Он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Corolla.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летней пассажирке автомобиля Toyota причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в медицинском учреждении, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме, в ходе следствия возместил затраты на погребение».

Мужчину признали виновным по пункту “а” части четвертой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил водителю восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на два года и 10 месяцев.

«Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального и морального вреда на сумму свыше 2,4 миллиона рублей», - подытожила Мамаева.