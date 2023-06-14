В камышах реки Уй обнаружено тело 34-летнего мужчины

В прибрежных камышах реки Уй в Троицком районе Челябинской области, на поверхности воды, нашли тело человека.

Мертвого мужчину заметил житель Троицка, рыбачивший в районе поселка Южный. На место происшествия выехали спасатели местного отряда поисково-спасательной службы региона, доставшие тело из воды и транспортировавшие его на берег.

При погибшем мужчине была обнаружена сумка с документами, благодаря чему его личность сразу установили. Как сообщили в ПСС Челябинской области, это был 34-летний мужчина, в мае 2023 года приехавший в Троицк из района.

Обстоятельства и причину гибели южноуральца устанавливают правоохранительные органы.