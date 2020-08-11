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В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик

Происшествия
Сегодня, 13:19
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Автор: 
Инна Шемаева

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения в колонии Каслинского района (Челябинская область) труп 41-летнего мужчины, отбывающего наказание за сбыт наркотиков.

Тело заключенного было обнаружено на территории ИК-21. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

«По предварительным данным, тело обнаружено на одном из участков производственной зоны. Мужчина отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, труп заключенного был обнаружен в 18:07 девятого августа. Предварительная причина смерти – суицид через повешение.

«На место незамедлительно прибыл медицинский работник медицинского исправительного учреждения, который констатировал смерть заключенного. Сотрудники аппарата ГУФСИН России по Челябинской области в настоящее время проводят по данному факту служебную проверку», - сообщила Ольга Емельянова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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