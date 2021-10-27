В Копейске произошел пожар в многоэтажке

В Копейске (Челябинская область) произошло возгорание квартиры, расположенной на 12-ом этаже многоэтажного дома. Пострадавших нет.

Сегодня, 27 октября, рано утром на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире 16-этажного жилого дома.

«По прибытии происходило горение мебели и вещей в квартире на 12 этаже. Ликвидировано на площади в десять квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

По маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасено пять человек и 15 человек, в том числе пятеро детей эвакуировались из здания самостоятельно.