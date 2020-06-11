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В Копейске задержан квартет наркоторговцев с килограммом героина

Происшествия
Сегодня, 12:10

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали четырех южноуральцев, которые занимались сбытом героина на территории региона. При обыске у них было обнаружено больше килограмма наркотиков.

Южноуральскими полицейскими сначала была установлена ранее судимая жительница Копейска, у которой во время задержания обнаружено и изъято более 120 грамм героина, расфасованного и приготовленного для сбыта. Кроме этого во время обыска в квартире, где она проживала, оперативники изъяли еще свыше 930 граммов героина, а также весы и упаковочный материал.
«В дальнейшем сотрудниками полиции установили двоих жителей Челябинска, которые занимались сбытом наркотических веществ посредством закладок. При задержании у мужчин изъято 250 граммов героина. Четвертым задержанным оказался житель Кыштыма. Во время досмотра машины обнаружено около 70 грамм наркотика. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 1 килограмма 370 граммов героина», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по городу Челябинску Ольга Штерк.

По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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