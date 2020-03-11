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В Красноармейском районе юный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Фото: 
ГИБДД
Происшествия
Сегодня, 10:49

В Красноармейском районе (Челябинская область) молодой водитель нарушил правила дорожного движения и протаранил микроавтобус. Два человека госпитализированы. Машина виновника аварии восстановлению не подлежит.

Авария произошло вечером 11 марта на 20 километре автодороги Миасское – Шадринск на территории Красноармейского района.

«20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ФИАТ Дукато. В результате происшествия в автомобиле ВАЗ водитель и 23-летний пассажир получили телесные повреждения и обоих мужчин госпитализировали», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Установлено, что легковушкой управлял молодой водитель, имеющий водительский стаж всего с декабря 2019 года. За этот период он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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