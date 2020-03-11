В Красноармейском районе юный водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Красноармейском районе (Челябинская область) молодой водитель нарушил правила дорожного движения и протаранил микроавтобус. Два человека госпитализированы. Машина виновника аварии восстановлению не подлежит.
Авария произошло вечером 11 марта на 20 километре автодороги Миасское – Шадринск на территории Красноармейского района.
«20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ФИАТ Дукато. В результате происшествия в автомобиле ВАЗ водитель и 23-летний пассажир получили телесные повреждения и обоих мужчин госпитализировали», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
Установлено, что легковушкой управлял молодой водитель, имеющий водительский стаж всего с декабря 2019 года. За этот период он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.