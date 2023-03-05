В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома

В Кыштыме (Челябинская область) на пожаре погиб хозяин частного дома по улице Луговой.

Трагедия произошла утром субботы, четвертого марта. Сообщение о возгорании в жилище кыштымца поступило на центральный пункт пожарной связи по системе 112 в 9 часов 17 минут.

К месту вызова были направлены силы и средства 38 пожарно-спасательной части и пожарной части № 117, обнаружившие горение деревянного дома площадью 63 квадратных метра. Соседи сказали, что внутри может находиться человек.

Звено газодымозащитной службы провело разведку, и в 9 часов 39 минут обнаружило в доме мужчину 1953 года рождения без признаков жизни. Пожар был локализован в 9 часов 40 минут.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, благодаря быстрой локализации пожара пламя не успело перекинуться на соседние дома.

П предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при растопке печи.