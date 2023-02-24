В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 24 февраля, во втором часу ночи произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по адресу: улица 50-летия Магнитки, 62. Огнеборцы спасли четырех человек.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, они обнаружили пожар в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Установить автолестницу, чтобы добраться до ждущих помощи на балконе горящей квартиры женщины и десятилетней девочки, не представлялось возможным: мешал припаркованный личный автотранспорт и не очищенная от снега прилегающая территория. Огнеборцы спасли женщину и ребенка с помощью трехколенной и штурмовой лестниц. Также из квартиры, расположенной этажом выше, в противоположном «кармане», пожарные помогли эвакуировать 18-летнего маломобильного парня и его маму.

Пр решению работников скорой медицинской помощи все четверо спасенных были доставлены в медицинское учреждение на осмотр.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, среди них - трое детей.

Пожар был ликвидирован, причину возгорания в квартире устанавливают сотрудники отделения дознания.

Видео от Оганеса Шахназаряна/"Черное/Белое Магнитогорск" в ВКонтакте