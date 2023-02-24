24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
В числе спасенных – десятилетняя девочка и 18-летний парень с инвалидностью
07.02.2023
В Троицком районе утром седьмого февраля сгорел школьный автобус
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
01.12.2022
В Миассе горели мебельный цех и административные помещения
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023