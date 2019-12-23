В Магнитогорске пьяная автоледи избила инспектора ДПС
Происшествия
Сегодня, 14:03

В Магнитогорске (Челябинская область) прохожие задержали пьяную автоледи и удерживали ее до приезда полиции. Агрессивная дама избила прибывшего по вызову инспектора ДПС.

Ночью 22 декабря в дежурную часть полиции поступила информация о пьяной автоледи на автомобиле «Фольксваген Туарег». На улице Советской ее машину удерживали прохожие и не позволяли женщине ехать. На место происшествия был направлен экипаж ДПС.

 

«Прибывшими полицейскими установлено, что за управлением «Туарега» находится 46-летняя местная жительница с признаками опьянения. Во время составления административного материала женщина вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС»,- сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

От прохождения медицинского освидетельствования автоледи отказалась. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Кроме того, собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия в отношения представителя власти направлены в следственные органы.

Отправить новость
Происшествия
20.12.19 13:00
На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок
Происшествия
12.12.19 13:22
Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
Происшествия
06.12.19 13:01
Пострадавший в аварии с маршруткой в Челябинске впал кому
Происшествия
05.12.19 14:33
Под Челябинском автокран улетел в кювет
20.12.19 15:52
Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков
20.12.19 14:48
Челябинские таможенники за безопасный секс
20.12.19 14:45
Пропавший в Челябинске школьник найден живым и здоровым
20.12.19 13:00
На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок
20.12.19 12:32
В Челябинске пропал без вести 12-летний мальчик
20.12.19 11:41
В Усть-Катаве неэффективно использует бюджетные средства
20.12.19 11:02
Аферисты «развели» пенсионерку из Магнитогорска почти на полтора миллиона рублей
20.12.19 10:18
В больнице села Миасское произошел пожар
19.12.19 10:25
Юные «домушники» вывозили чужое добро на телеге
18.12.19 23:26
Материалы в отношении Бориса Дубровского направлены на дополнительную проверку
Общество
Сегодня, 10:54
В Челябинской области дан старт «Елке желаний»
Общество
Сегодня, 11:37
Одаренные дети создали в резиденции челябинского губернатора арт-объект
Новости
Сегодня, 14:20
Происшествия
Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 14:00
Происшествия
Экс-коммунальщик Фершампенуаза осужден за растрату
Сегодня, 13:58
Федерация
Впереди каникулы. Сенаторы потребовали приостановить продажу табачных «конфет»
Сегодня, 13:32
Общество
Подрядчик, которого обвинили в установке уродливых остановок, не согласен с претензиями общественников
Сегодня, 13:30
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске
Материалы рубрики
Сегодня, 14:20
Происшествия
Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 14:00
Происшествия
Экс-коммунальщик Фершампенуаза осужден за растрату
Сегодня, 13:30
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске
Сегодня, 10:57
Происшествия
В суд передано дело о контрафакте на 10 миллионов рублей
20.12.19 15:52
Происшествия
Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков
Теги
ГИБДД
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика