В Магнитогорске пьяная автоледи избила инспектора ДПС

В Магнитогорске (Челябинская область) прохожие задержали пьяную автоледи и удерживали ее до приезда полиции. Агрессивная дама избила прибывшего по вызову инспектора ДПС.

Ночью 22 декабря в дежурную часть полиции поступила информация о пьяной автоледи на автомобиле «Фольксваген Туарег». На улице Советской ее машину удерживали прохожие и не позволяли женщине ехать. На место происшествия был направлен экипаж ДПС.

«Прибывшими полицейскими установлено, что за управлением «Туарега» находится 46-летняя местная жительница с признаками опьянения. Во время составления административного материала женщина вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС»,- сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

От прохождения медицинского освидетельствования автоледи отказалась. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Кроме того, собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия в отношения представителя власти направлены в следственные органы.