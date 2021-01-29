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В Магнитогорске сотрудники ФСБ с поличным задержали крупных наркосбытчиков

Контрразведчики ФСБ по Челябинской области пресекли незаконную деятельность наркодилеров в Магнитогорске. Возбуждено уголовное дело.

УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконного сбыта наркотических средств в Магнитогорске. Контрразведчики задержали двух местных жителей с поличным при выемки ими из тайника около 700 грамов мефедрона – наркотика синтетического происхождения, предназначенного для дальнейшего сбыта.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ в Челябинской области, задержанные являются участниками межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту наркотиков бесконтактным способом с использованием ресурсов сети Интернет. Следственным органом УФСБ в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».