12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
12.06.2023
Под Миассом установили и освятили Поклонный крест
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
10.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
21.05.2023
В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»
04.05.2023
Прокуроры установят обстоятельства пожара на территории садового товарищества в Копейске
22.04.2023
Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023