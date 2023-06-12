В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье

В воскресенье, 11 июня, днем в Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в частично расселенном трехэтажном доме коридорного типа. Возгорание оперативно ликвидировано, погибших и раненых нет.

Как сообщает ГУ МЧС региона, изначально загорелась квартира на третьем этаже, затем огонь перекинулся на кровлю.

Самостоятельно эвакуировались 10 человек, пятерых сотрудники МЧС вывели на свежий воздух. В 15 часов 48 минут была объявлена ликвидация открытого горения.

От возгорания пострадало пять семей. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Для них был организован пункт временного размещения в санаторной школе-интернате № 2 (улица Лесная, 6), сообщили в мэрии Магнитогорска.

«В настоящий момент в пункте временного размещения находится один человек. Остальными было принято решение разместиться у родственников», - пояснил начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский.

Причина возникновения пожара пока неизвестна и будет установлена сотрудниками отделения дознания.

Для получения консультации и помощи жители дома могут обратиться в управление социальной защиты населения по номеру: 26-03-24.