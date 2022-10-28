В Миассе шкаф с вещами придавил ребенка

В Миассе (Челябинская область) рухнувший шкаф с вещами придавил девятилетнюю девочку. Понадобилась помощь спасателей.

ЧП произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Добровольцев. Девочка в квартире была одна, когда попыталась дотянуться до игрушки на верхней полке, но стеллаж упал, а она оказалась придавлена рухнувшими полками и вещами.

«Телефон оказался под рукой и девочка сразу позвонила родителям. Только помочь своему ребёнку они не смогли - квартира оказалась закрыта на ночник, ключ был бесполезен, требовалась помощь спасателей», - сообщили в поиско-спасательной службе региона.

Для обеспечения доступа к месту происшествия спасатели применили альпинистское снаряжение, с крыши через балкон попали в квартиру, а затем изнутри открыли входную дверь. Спасатели вместе с папой нашли перепуганного и плачущего ребенка в самой дальней комнате, подняли шкаф и, освободив девочку, передали её бригаде врачей.

Тщательный осмотр показал, что серьезных травм ребёнок не получил, только ушибы, ссадины и гематомы на ногах.