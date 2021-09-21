В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»

В СМИ появилась информация о проведении следственных действий в ОГУ Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Якобы они проводились в рамках расследования уголовного дела заместителя министерства экологии региона Виталия Безрукова. Чиновник опроверг эту информацию.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Виталий Безруков, информация об обысках не соответствует действительности.

«Никаких обысков и выемок документов не было. Был только запрос о предоставлении информации по надзорным мероприятиям, которые проводятся ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Она была предоставлена. И это никак не связано с уголовным делом», - сказал Безруков.

Напомним, 20 июля, был задержан Виталий Безруков по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, замминистра экологии, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров. Экологическое ведомство сразу заявило о своей готовности сотрудничать со следствием.