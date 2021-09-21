21.09.2021
С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»
21.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
21.09.2021
Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог
21.09.2021
Пожарные Копейска стали бронзовыми призерами международных соревнований
21.09.2021
Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца
21.09.2021
Оперштаб Челябинской области сделал исключение для «Трактора»
В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»
09.09.2021
В Челябинской области выявлено более тысячи видов редких живых существ
08.09.2021
Минэкологии предложило властям Кунашакского района расторгнуть договор с предприятием, загрязняющим Течу
18.08.2021
Минэкологии: Ситуация по содержанию сероводорода в воздухе Челябинска пришла в норму
13.08.2021
В Челябинской области сохраняются условия для скопления загрязнителей в атмосфере
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021