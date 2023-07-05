В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана

В сквере 50-летия Победы на улице Ворошилова в Магнитогорске (Челябинская область) 13-летняя горожанка застряла пальцами ноги в сливной решетке фонтана.

Воды в чаше гидротехнического сооружения было немного, однако юной жительнице города металлургов не повезло – решив походить внутри фонтана босиком, она оступилась на скользком дне и угодила в ловушку.

Один из проходивших мимо мужчин попытался самостоятельно освободить подростка, но справиться с металлической решеткой голыми руками оказалось невозможно.

На место происшествия вызвали профессионалов. Прибывшие спасатели Магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы Челябинской области при помощи шанцевого инструмента отжали решетку, освободили ногу подростка и передали пострадавшую сотрудникам скорой помощи.

«Для уточнения диагноза и характера повреждений девочке будет сделан рентгеновский снимок», - отмечают в ПСС региона, подчеркивая, что фонтаны никак не предназначены для купания: несмотря на жару, южноуральцы должны помнить о личной безопасности – внутри фонтана очень легко травмироваться.