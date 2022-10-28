В Сосновском районе произошла крупная авария

В Сосновском районе (Челябинская область) столкновение двух грузовиков унесло жизнь одного из водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на 18 километре автодороги Западный обход Челябинска.

«Водитель автомобиля Ивеко с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), совершил столкновение со встречным автомобилем Ман, после чего автомобиль Кия Рио (двигавшийся позади автомобиля Ман в попутном направлении) во избежании столкновения совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Ивеко от полученных травм скончался на месте происшествия.