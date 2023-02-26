В супермаркете Челябинска эвакуировали покупателей и продавцов из-за разлива кислоты

В Челябинске в одном из популярных супермаркетов произошел разлив кислотосодержащей жидкости, что создало серьезную угрозу для покупателей и сотрудников. Спасатели провели экстренную эвакуацию и затем обработку помещения.

ЧП произошло 25 февраля в 20 часов 30 минут в супермаркете на улице 40-летия Победы.

В служебном помещении упала емкость с низкопенным кислотным дезинфицирующим средством, после чего произошла произошла разгерметизация и ее разлив.

«Даже пятилитровой ёмкости опасного вещества было достаточно, чтобы пары кислоты мгновенно заполнили помещение, создав угрозу для окружающих», - пояснили в Поисково-спасательной служба региона.

Все покупатели и сотрудники магазина были эвакуированы, магазин на время проведения аварийно-спасательных работ закрыт.

Спасатели областной ПСС совместно с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Челябинской области в спецкостюмах, обеспечивающих защиту органов дыхания, произвели обработку помещения.

«Кислотосодержащая жидкость была нейтрализована гидрокарбонатом калия, образовавшаяся пенная эмульсия собрана в герметичные контейнеры, - пояснили в ПСС и заверили. - Угроза для здоровья людей ликвидирована».