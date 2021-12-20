В Трехгорном пьяная молодежь разнесла дорожные знаки

В Трехгорном (Челябинская область) будут судить трех парней, которые разломали десять дорожных знаков. В момент совершения преступления они были пьяны.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении троих местных жителей возрастом 21, 18 и 17 лет. Они обвиняются в вандализме.

Обвиняемые в ночь на 31 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредили плафон фонаря и десять стоек дорожных знаков. Обвиняемые полностью признали свою вину, в ходе предварительного расследования возместили причиненный ущерб.