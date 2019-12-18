В Троицке на обочине дороги найден труп мужчины с огнестрельным ранением

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Следователи выясняют обстоятельства его гибели

17 декабря 2019 года в около автодороги в одном из районов Троицка было обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство.

По предварительной информации, погибший был ранее судим за убийство и причинение смерти по неосторожности.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего.