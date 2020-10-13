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В Троицке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избивал маленького сына

Происшествия
Сегодня, 10:59
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В Троицке (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, истязавшего 9-летнего сына. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Мальчик органами опеки помещен в социальный реабилитационный центр.

По версии следствия, в течение месяца местный житель неоднократно избивал 9-летнего сына. Мальчик проживал в семье с отцом и бабушкой. После того, как ребенок пришел в школу со следами побоев на лице и теле, педагоги обратились в контролирующие органы. В настоящее время мальчик органами опеки помещен в социальный реабилитационный центр.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем СК в органы опеки направлена информация о инициировании вопроса о лишении подозреваемого родительских прав», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кроме того, направлены представления в службу участковых уполномоченных районного отдела полиции и комиссию по делам несовершеннолетних.

 

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