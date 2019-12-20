В Усть-Катаве неэффективно использует бюджетные средства
Происшествия
Сегодня, 11:41

Прокуратура Усть-Катава (Челябинская область) установила неэффективное использование бюджетных средств администрацией городского округа.

Прокуратурой было установлено, что в августе 2019 года между администрацией Усть-Катавского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по вывозу строительного мусора с улиц Автодорожной, Некрасова, 40 лет Октября. Стоимость работ по контракту составила около 500 тысяч рублей.

«Предприниматель осуществляет вывоз строительного мусора в район бывшего карьера асфальтового завода, тем самым создаёт новое место несанкционированной свалки. При этом в муниципальном контракте не предусмотрено место утилизации, захоронение твердых коммунальных отходов. Указанное свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств, поскольку очистка свалки в районе бывшего карьера потребует новых денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки главе Усть-Катава внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры города.

Отправить новость
Экономика
27.11.19 09:52
В 2020 году расходы на зарплату бюджетников вырастут на 7,2%
Экономика
26.11.19 16:33
Бюджет Челябинской области в 2020 году впервые превысит 200 миллиардов рублей
Экономика
26.11.19 11:15
Приняты рекомендации по проекту бюджета Челябинской области на три года
Экономика
26.11.19 10:28
Владимир Мякуш: В этом году Челябинская область принимает народный бюджет
18.12.19 15:43
В Челябинске воры начали готовиться к Новому году
18.12.19 14:46
Санаторий «Увильды» охватил огонь
18.12.19 14:35
Суд подтвердил невиновность экс-председателя комитета архитектуры Чебаркуля
18.12.19 13:17
В Троицке на обочине дороги найден труп мужчины с огнестрельным ранением
18.12.19 13:03
Таксист из Челябинска под видом родителя грабил детские сады
18.12.19 12:10
Жительница Миасса открыла казино в садовом домике
18.12.19 11:47
Врачу-взяточнице из Магнитогорска уголовный штраф заменили на реальное лишение свободы
18.12.19 11:23
Водитель погибла в ДТП, ребенка спасло автокресло
18.12.19 11:04
Расчленитель из Челябинска отправился в колонию
18.12.19 09:59
Возбуждено уголовное дело по факту похищения денег при реконструкции стадиона «Центральный»
Среда обитания
Сегодня, 10:41
В воскресенье южноуральцев ждет самая длинная ночь в году
Среда обитания
Сегодня, 11:46
Занесенные снегом магистрали в Челябинске расчищает дюжина автоколонн
Новости
Сегодня, 11:02
Происшествия
Аферисты «развели» пенсионерку из Магнитогорска почти на полтора миллиона рублей
Сегодня, 10:18
Происшествия
В больнице села Миасское произошел пожар
Вчера, 21:47
Общество
Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот
Вчера, 18:57
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Вчера, 17:31
Федерация
Владимир Путин: Нужно совершенствовать работу полиции
Материалы рубрики
Сегодня, 11:02
Происшествия
Аферисты «развели» пенсионерку из Магнитогорска почти на полтора миллиона рублей
Сегодня, 10:18
Происшествия
В больнице села Миасское произошел пожар
Вчера, 10:25
Происшествия
Юные «домушники» вывозили чужое добро на телеге
18.12.19 16:10
Происшествия
Пьяный дебошир из Увелки после ссоры с сожительницей избил и покусал полицейских
18.12.19 15:43
Происшествия
В Челябинске воры начали готовиться к Новому году
Теги
Бюджет
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика