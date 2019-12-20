В Усть-Катаве неэффективно использует бюджетные средства

Прокуратура Усть-Катава (Челябинская область) установила неэффективное использование бюджетных средств администрацией городского округа.

Прокуратурой было установлено, что в августе 2019 года между администрацией Усть-Катавского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по вывозу строительного мусора с улиц Автодорожной, Некрасова, 40 лет Октября. Стоимость работ по контракту составила около 500 тысяч рублей.

«Предприниматель осуществляет вывоз строительного мусора в район бывшего карьера асфальтового завода, тем самым создаёт новое место несанкционированной свалки. При этом в муниципальном контракте не предусмотрено место утилизации, захоронение твердых коммунальных отходов. Указанное свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств, поскольку очистка свалки в районе бывшего карьера потребует новых денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки главе Усть-Катава внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры города.