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В Златоусте потолок, рухнувший на ребенка, стал поводом для прокурорской проверки

Происшествия
Сегодня, 13:15
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области начала проверку по публикациям в СМИ об обрушении потолка в жилом доме Златоуста. В результате ЧП пострадал маленький мальчик.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в разрушающемся доме в помещении бывшего общежития более 20 лет не проводился капитальный ремонт, несмотря на то, что жильцы регулярно оплачивают эту услугу. В результате живущий в доме мальчик едва не погиб, после того, как на него рухнул потолок.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», на мальчика, живущего в разваливающемся доме №3 по улице Тургенева, обрушилась - вместе со штукатуркой - потолочная доска. Ребенок в этот момент выходил из ванной.

В доме, по информации общественной организации, живут и пенсионеры, и многодетные родители - его, отмечает "Гражданский патруль", необходимо признавать аварийным.

Советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, сообщил, что будет созвана комиссия, которая решит, что делать с домом: либо признавать его аварийным и расселять жильцов, либо делать в нем капитальный ремонт.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами требований жилищного законодательства, в том числе по признанию дома аварийным и подлежащим сносу, содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
прокуратура Челябинской области
Златоуст
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