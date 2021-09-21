В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали 20-летнюю жительницу, которая специализировалась на кражах детского питания. Уже известно, что она «наследила» в нескольких регионах России и ее безуспешно пытались найти стражи порядка других городов.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Златоусте в ходе проведенных мероприятий установлена и задержана подозреваемая, нигде не работающая, ранее не судимая 20-летняя жительница Уфы.

«Злоумышленница приехала в город Златоуст специально совершить кражи детского питания. Полицейскими установлено, что подозреваемая, передвигалась по различным регионам и городам, где совершала подобные хищения», - рассказала сотрудник-пресс-службы ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В других регионах, где «наследила» воровка, также в отношении нее возбуждены уголовные дела.