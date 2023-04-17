Бывший замглавы Челябинска будет ждать суда под домашним арестом

Суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения бывшему заместителю главы города Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Бывший вице-мэр пробудет под домашним арестом до 13 июня 2023 года.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по февраль 2019 года Слободской, являясь заместителем главы Челябинска по вопросам градостроительства, достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе Челябинска, принадлежащем собственникам домов по ул. Омская, 63 «Б» и Сулимова, 51 «А», утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова, 51 «Б», нарушив права и законные интересы горожан.

Как сообщили в прокуратуре региона, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 13 июня 2023 года.

С ООО «Челябинскавтотранс» тесно связано еще уголовное дело. Директор компании-застройщика ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш обвиняется в мошенничестве.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по предварительным данным, директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш заключила с горожанами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова и улице Омская в областном центре для строительства жилых домов. При этом, она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Указанным способом обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.