Вмешалась прокуратура: семья подростка-вандала не поставлена на учет

Прокуратурой Уйского района (Челябинская область) проведена проверка исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Установлено, что 15-летний подросток совершил преступление, предусмотренное статьей «Вандализм», разбив несколько окон в общеобразовательной школе.

В ходе проверки причин и условий совершения подростком данного преступления установлено, что семья несовершеннолетнего пользуется мерами социальной поддержки, является малоимущей с доходом чуть более семи тысяч рублей в месяц.

«При наличии оснований семья подростка на учет как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, в отделение помощи семье и детям МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не поставлена, комплексная система профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьей не проводилась», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, установлено, что подросток состоит на внутришкольном учете по причине неудовлетворительного поведения и пропусков уроков без уважительных причин. Мать подростка родительские собрания не посещает, мер по предотвращению проблем в воспитании, обучении, развитии ребенка не предпринимает.

Изучение личности подростка и его семьи, показало, что причинами совершения им преступления, в том числе, является слабая организация профилактической работы со стороны образовательной организации, которой не приняты все возможные меры профилактического характера, совместная работа с органами и учреждениями системы профилактики в отношении несовершеннолетнего не организована.

Прокурором района руководителям Управления социальной защиты населения Уйского муниципального района и МБОУ «Мирненская СОШ» внесены представления об устранении нарушений закона.