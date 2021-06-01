Водитель иномарки скончался после столкновения с фурой

На автодороге «Западный обход Челябинска» водитель иномарки в лобовую протаранил фуру. От полученных травм он погиб на месте.

Авария со смертельным исходом произошла 31 мая пяти часов вечера на 22 километре автодороги «Западный обход Челябинска».

«Водитель автомобиля Фольксваген Поло, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Скания с полуприцепом», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Фольксваген Поло скончался на месте происшествия.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.