Вступил в силу приговор детоубийце из Челябинской области

Вступил в законную силу приговор, вынесенный жительнице Аргаяшского района (Челябинская область) за убийство новорожденного ребенка. Год и десять месяцев горе-мамаша проведет в колонии-поселении.

Трагедия произошла 16 мая 2022 года в деревне Давлетбаева. В туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка, после чего, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть. Ребенок был найден в выгребной яме.

Как уточнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, новорожденному мать нанесла более 40 ударов по голове и телу и не менее 14 ножевых ранений, от чего младенец погиб. Судом вынес наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в колонии-поселении.

Потерпевшая по делу - близкая родственница осужденной, а также защитник обжаловали приговор, просили его отменить, уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон либо назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества.

С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда отклонила доводы жалобы, приговор оставила без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Это не первый подобный случай на Южном Урале.

Так, в 2018 году в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Однако мать-убийца избежала наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим - мужем и отцом новорожденного ребенка.