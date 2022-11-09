09.11.2022
Вступил в силу приговор детоубийце из Челябинской области
09.11.2022
Челябинского адвоката будут судить за незаконный сбыт патронов
09.11.2022
Средняя сумма вклада в Сбере на Южном Урале превысила 400 тысяч рублей
09.11.2022
«Уралэнергосбыт» подал на банкротство Троицкого канала водоотведения
09.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат
09.11.2022
Старшеклассники школы-интерната спортивного профиля Челябинска помогут подружить особых детей со сверстниками
Вступил в силу приговор детоубийце из Челябинской области
Апелляционная инстанция отклонила жалобу
09.11.2022
Челябинского адвоката будут судить за незаконный сбыт патронов
07.11.2022
Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора
26.10.2022
Полицейские Челябинска закрыли нелегальные АЗС
26.10.2022
Работники салона связи осуждены за передачу детализации разговоров
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022