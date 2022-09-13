Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок

Мать из Аргаяшского района (Челябинская область) осуждена за убийство своего новорожденного ребенка. Суд приговорил ее к одному году и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Аргаяшский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы района, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, 16 мая 2022 года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка, после чего, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть. Ребенок был найден в выгребной яме.

Как уточнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, новорожденному мать нанесла 17 ножевых ранений и множество ударов по голове. Судом виновной назначено наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселении.

Это не первый подобный случай на Южном Урале.

Так, в 2018 году в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Однако мать-убийца избежала наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим - мужем и отцом новорожденного ребенка.