Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию

Миасский городской суд (Челябинская область) признал виновным бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Александра Фофанова, который признан виновным по статье «Посредничество во взяточничестве». В этом деле фигурировал следователь СКР, который и сообщил сотрудникам УФСБ о готовящемся преступлении.

По данным следствия, в феврале 2022 года Фофанову в силу занимаемого им должностного положения заместителя начальника ОЭБиПК ОМВД России по городу Миассу стало известно о возбуждении одним из следователей следственного отдела уголовного дела по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».

«Используя свое служебное положение Фофанов, в ходе личных встреч и телефонных переговоров предложил директору общества с ограниченной ответственностью, имеющему отношение к возбужденному уголовному делу, передать следователю, ведущему расследование данного дела, через него, действующего в качестве посредника, взятку в виде денег в сумме 400000 рублей за совершение следователем в пользу директора организации действий и бездействие с целью не привлечения последнего к уголовной ответственности, на что директор организации согласился», - рассказали в пресс-службе суда Миасса.

Следователь также принял предложение Фофанова о получении взятки, они договорились разделить полученную сумму на две равные части по 200 тысяч рублей каждому из них.

После этого следователь и директор общества с ограниченной ответственностью обратились в УФСБ России по Челябинской области с информацией о готовящемся коррупционном преступлении, в связи с чем с их согласия они были привлечены к участию в проведении оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого после получения денег в размере 200 тысяч рублей Фофанов был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 400 тысяч рублей.