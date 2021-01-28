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Взрывом газового баллона в переходе Челябинска занялся СК

В Челябинске организована доследственная проверка по факту взрыва газового баллона во время ремонта в подземном переходе, в результате которого слесарь получил ожоги второй степени тяжести. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка, - сказал Шишков. - По предварительным данным, мужчина, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами второй степени. Разрушений конструкций помещения не имеется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Напомним, сообщение о взрыве и последующем пожаре в подземном переходе на площади Революции поступило на номер 112 сегодня, 28 января, в 12.16. В бытовом помещении на входе в подземный переход со стороны Арбитражного суда горели вещи на площади два квадратных метра. Пожарные вынесли оттуда два газовых баллона емкостью по 50 литров.

По предварительным данным прокуратуры, из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси. Добавим, что ведомство также организовало проверку.

В результате происшествия один человек – слесарь - получил 25-30% ожогов тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей. Бригада скорой помощи увезла его в ожоговый центр ГКБ №6.

В переходе нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение, а также получил повреждения подвесной потолок. Нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.