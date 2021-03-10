Южноуралец пытался уничтожить материалы уголовного дела

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, пытавшегося уничтожить часть материалов уголовного дела. Его будут судить по статье «Воспрепятствование осуществлению предварительного следствия».

По данным следствия, 17 февраля 2021 года мужчина, находясь в следственной комнате следственного изолятора, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, достал из кармана спички и поджег том уголовного дела. Таким способом обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств пытался воспрепятствовать расследованию дела и избежать уголовного наказания за совершенное им преступление.

Сейчас следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.