За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей

Четверо детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Челябинске в понедельник, 9 декабря.

Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города, в результате ДТП, произошедшем в 21.13 напротив дома 31 по улице Гагарина, пострадали годовалый ребенок и его родители пострадали. Водитель Daewoo Nexia при повороте не пропустил двигавшийся прямо во встречном направлении автомобиль Suzuki, произошло столкновение. Водитель Daewoo и два его пассажира, включая ребенка 2018 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу.

В 20:40 на ул. Барбюса у дома 124Б автомобиль Шевроле Каптива сбил шестилетнего ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. Ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован. В момент происшествия ребенок находился на прогулке в сопровождении 12-летней сестры.

Десятилетнего ребенка сбили утром на ул. Сони Кривой. Ребенок, одетый в одежду темных тонов со световозвращающими элементами на рюкзаке, шел из дома в школу без сопровождения взрослых. Когда он переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, его сбил автомобиль Ауди Q5, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Ребенок получил ранение.

Семнадцатилетняя девушка пострадала в результате столкновения пяти автомобилей на ул. Железнодорожная, 1/1. В результате ДТП пассажир автомобиля Хундай (2002 года рождения), получила ранения.