17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
17.01.2023
С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
17.01.2023
В Челябинске не соответствует нормам каждая 11 проба горячей воды и каждая 13 – холодной
16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
12.01.2023
Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию
23.12.2022
Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев Новый год встретит в СИЗО
17.10.2022
Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, хотел выйти из СИЗО
02.08.2022
Фирма депутата ЗСО, обвиняемого в передаче взятки, оштрафована на один миллион рублей
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023