Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО

Сегодня, 17 января, Челябинским областным судом оставлена без изменения мера пресечения в виде ареста заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемому в получении взятки.

Напомним, 14 сентября 2022 года суд Правобережного района Магнитогорска отправил под стражу заместителя главы города Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, обвиняемых в получении взятки.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года Дмитрий Гаврилов совместно с Денисом Кравченко, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, и способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Постановлением Правобережного районного суда Магнитогорска от 12 декабря 2022 года обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до пяти месяцев – до 13 февраля 2023 года.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест.

В прокуратуре региона сообщили, что по результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения.