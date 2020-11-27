Жительница Снежинска потеряла треть миллиона, попав на сайт-клон банка

75-летняя жительница Снежинска (Челябинская область) лишилась 285 тысяч рублей, указав свои персональные данные на поддельном сайте банка. Внешне фишинговый сайт не отличался от оригинальной страницы финансово-кредитного учреждения, поэтому пенсионерку ничего не настрожило.

В полицию Снежинска обратилась 75-летняя местная жительница с сообщением о хищении у нее денег. Она рассказала полицейским, что решила проверить через Интернет денежные сбережения на имеющейся у нее банковской карте. Набрав в поисковой строке браузера в Интернете наименование своего банка (его название не разглашается в интересах следствия и недопущения порчи деловой репутации банка), женщина перешла по ссылке и попала, как ей казалось в тот момент, на сайт банка.

«Женщина ввела логин и пароль, а также цифровой код, но зайти в «личный кабинет» ей так и не удалось. Через некоторое время пенсионерке стали поступать смс-сообщения о списании с ее счета денежных средств. Как оказалось, перейдя по ссылке в поисковой строке, жительница Снежинска попала на сайт-клон банковской организации. Внешне фишинговый сайт не отличался от оригинальной страницы финансово-кредитного учреждения. Между тем, злоумышленники воспользовались введенной ею информацией, подключили доступ к мобильному приложению «онлайн-банк» и перевели 285 тысяч рублей на свой счет», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции призывают южноуральцев быть внимательными и рекомендуют не вводить логины, пароли, адреса электронной почты, номера банковских карт и другую личную информацию, не удостоверившись в подлинности интернет-ресурса. Имя поддельного сайта может отличаться от настоящего лишь одной-двумя буквами, поэтому всегда внимательно просматривайте адресную строку. Добавьте официальный сайт в избранное или закладки, чтобы всегда иметь возможность открыть именно его, не набирая адрес сайта в адресной строке браузера.