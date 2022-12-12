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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.12.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.12.2022

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12.12.2022

Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

Консультация юриста: увольнение без отработки
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12.12.2022 15:44
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор

Больше суток была зажата между шкафом и стеной жительница Троицка (Челябинская область). Она настолько захламила свою квартиру, что стала заложницей собственных вещей.

Опрятная, дисциплинированная и пунктуальная жительница Троицка не вышла утром на работу - коллеги забили тревогу и приехали к ней домой, но помочь оказались не в силах. Из-за высокой захламленности, они не могли ни войти в дом, ни найти среди вещей пропавшую сотрудницу.

«Прибывшие к месту ЧП спасатели дежурной смены обследовали комнаты и обнаружили женщину зажатой между стеной и шкафом. Как смогла объяснить сама пострадавшая, в таком положении она находилась с прошлого дня и никак не могла выбраться самостоятельно», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели освободили женщину из-за шкафа. С признаками переохлаждения и продолжительного нарушения кровоснабжения конечностей передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас помощь пострадавшей оказывают в стационаре.

 

Поисково-спасательная служба Челябинской области
Новости по тегу: Поисково-спасательная служба Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.12.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными

08.12.2022 18:09

В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО

08.12.2022 17:36

Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома

08.12.2022 17:13

Минимущества Челябинской области возглавил 34-летний уроженец Москвы Эльдар Белоусов

08.12.2022 16:57

Конкурс «ZOV». Письмо Даши солдату

08.12.2022 16:35

В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб

08.12.2022 16:26

Матч звезд КХЛ в Челябинске откроет шоу с участием Клавы Коки и Анет Сай

08.12.2022 16:11

В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов

08.12.2022 16:09

Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки