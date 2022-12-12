Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор

Больше суток была зажата между шкафом и стеной жительница Троицка (Челябинская область). Она настолько захламила свою квартиру, что стала заложницей собственных вещей.

Опрятная, дисциплинированная и пунктуальная жительница Троицка не вышла утром на работу - коллеги забили тревогу и приехали к ней домой, но помочь оказались не в силах. Из-за высокой захламленности, они не могли ни войти в дом, ни найти среди вещей пропавшую сотрудницу.

«Прибывшие к месту ЧП спасатели дежурной смены обследовали комнаты и обнаружили женщину зажатой между стеной и шкафом. Как смогла объяснить сама пострадавшая, в таком положении она находилась с прошлого дня и никак не могла выбраться самостоятельно», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели освободили женщину из-за шкафа. С признаками переохлаждения и продолжительного нарушения кровоснабжения конечностей передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас помощь пострадавшей оказывают в стационаре.