Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку

Челябинские спортсмены блестяще выступили на первом этапе Кубка России по аквабайку в Перми.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во взрослом классе SKI GP3 Николай Иванов завоевал первое место, Лев Шишкин взял «бронзу».

В юниорском классе SKI JUNIOR Милена Хайруллова стала второй.

В сезоне 2023 года челябинцы планируют побороться за победу в Кубке и чемпионате России.