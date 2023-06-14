14.06.2023
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
14.06.2023
В Челябинске оптимизировать организацию дорожного движения готовы почти за 17,4 миллиона рублей
14.06.2023
«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями
14.06.2023
В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»
14.06.2023
Новый сезон Златоустовского «Омнибуса» откроют «Райские птички»
14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023