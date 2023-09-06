Челябинские аквабайкеры покорили Гребной канал Москвы

Челябинские аквабайкеры – представители Федерации водно-моторного спорта Южного Урала - блестяще выступили в финале чемпионата России, местом проведения которого стал Гребной канал в Москве.

Состав команды, главным тренером которой является Эрик Хайруллов, дополнили два юниора: Макар и Семён Горяевы (класс FREESTYLE JUNIOR). Девятилетний Макар исполнил сложнейший элемент - бэкфлип (сальто назад на аквабайке), а Семён - два бэкфлипа подряд.

Основной состав команды остался прежним: Милена Хайруллова (SKI GP3 JUNIOR), Николай Иванов (SKI GP3), Лев Шишкин (SKI GP3), Артем Горяев (FREESTYLE).

В первый день соревнований проходили заезды юниоров. Трасса в Москве достаточно узкая, что препятствует обгонам и очень важно было опережать соперников уже на старте. Наши спортсмены успешно преодолели все препятствия, проявив отличную подготовку, настойчивость и скорость.

У Милены Хайрулловой в этом сезоне были трудности с удачным стартом, но в этих состязаниях юная спортсменка проявила свой бойцовский характер: уверенно брала старт и в двух заездах финишировала второй, что позволило ей завоевать титул вице-чемпионки первенства России по аквабайку-2023 в классе SKI GP3 JUNIOR.

На следующий день состоялись заезды во взрослых классах. Артем Горяев, имея запас очков с первого этапа, профессионально отработал свою программу и стал вице-чемпионом России в дисциплине FREESTYLE.

В классе стоячих гидроциклов GP3 всё было более напряжённо. Перед финалом Николай Иванов занимал вторую строчку чемпионата, а Лев Шишкин - четвертую. Основными соперниками челябинских ребят были спортсмены из Москвы. Безупречно проведя оба заезда и использовав командную тактику, на финальной гонке Лев Шишкин занял первую строчку протокола, а Николай Иванов - вторую. Сумма набранных на этом этапе очков позволила Льву стать вице-чемпионом, а Николаю Иванову - завоевать титул чемпиона России по аквабайку 2023 года.