Челябинская «Трасса 74» пришлась по душе профессиональным дрифтерам

Челябинская «Трасса 74» получила высокую оценку профессиональных дрифтеров, которые поделились своими ощущениями на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, первый этап строительства спортивного комплекса для любителей автомобильного спорта подходит к концу. Отметим, «Трасса 74» - первый на всем Урале объект такого масштаба: здесь можно будет проводить состязания всероссийского уровня.

В администрации Челябинска заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком. К настоящему времени уже построили и заасфальтировали трек.

Все работы идут по графику, уже построен и заасфальтирован трек. Профессиональные спортсмены провели тест-драйв нового покрытия трассы и поставили ей самые высокие оценки.

На территории нового спорткомплекса также смонтировали современное наружное освещение, в том числе для ночных гонок, построили бетонное ограждение.

До конца 2022 года будет закончено строительство ангаров для техники, административных помещений, площадки под трибуну.

Работы по созданию инфраструктуры «Трассы 74» продолжатся в 2023-2024 годах.

Напомним, спорткомплекс строят на улице Северный луч, под него отведен земельный участок площадью 27 гектаров. Работы здесь начались 16 мая 2022 года.