Челябинские спортсмены взяли «серебро» Сурдлимпийских игр по керлингу
Спорт
Сегодня, 12:18

Челябинцы Александр Пятков, Олег Дарчиев и Анастасия Козырина в составе российской сборной взяли «серебро» XIX зимних Сурдлимпийских игр в Италии.

Соревнования проходили в долинах Вальтеллина и Валькьявенна (провинция Сондрио). В турнире по керлингу выступали семь женских сборных из Канады, России, Китая, Хорватии, Венгрии, Кореи и Украины и 12 мужских сборных из Канады, России, Китая, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Кореи, Польши, Швейцарии, Украины и США.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, по регламенту соревнований на первом этапе женские и мужские команды сыграли по кругу. Далее прошли игры плей-офф: полуфиналы, финалы и матчи за бронзовые медали.

Челябинские спортсмены тренируются на базе челябинской СШОР «Юность-Метар». Анастасии Козыриной по итогам Игр присвоено звание заслуженный мастер спорта России.

СПРАВКА

Сурдлимпийские игры - международные спортивные соревнования инвалидов по слуху. Проходят с 1924-го года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD). Соревнования среди глухих спортсменов проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта.

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