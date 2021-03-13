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«Динамо-Уралочка» из Златоуста - в «Финале четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло

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«Динамо-Уралочка» из Златоуста - в «Финале четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло

В субботу, 13 марта, в Златоусте (Челябинская область) состоялся ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги.

Как сообщили в пресс-службе минспорта региона, «Динамо-Уралочка» уступила двукратному победителю Евролиги «Кинеф-Сургутнефтегаз» в основное время - 7:10. Однако первая игра, которая проходила в Киришах, завершилась победой команды из Златоуста также с разницей в три мяча - 11:8.

В итоге все решили послематчевые штрафные броски, в которых удача оказалась на стороне «Уралочки». Голкипер златоустовской команды Евгения Головина взяла четыре послематчевых броска.

Итоговый счёт 13:15, который выводит команду из Златоуста в «Финал четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло.