Дыхательная гимнастика Стрельниковой

Сегодняшний комплекс в рубрике физкультминутки посвящён одной из самых популярных гимнастик у всех артистов - гимнастике Стрельниковой, так как помимо физической разминки она благотворно влияет на дыхательные пути, кровеносную систему, голосовые связки и как следствие благотворно влияет на голос.

Выполняйте данную практику при открытых форточках.

Делайте то количество вдохов на каждое упражнение, которое вам комфортно, постепенно по самочувствию увеличивая его до «стрельниковской сотни» в виде 108 раз.

Антон Гончаров в ходе демонстрации сделал подсказку для простоты подсчёта: считаем до 8, глядя на один угол впереди стоящей стены, затем смотрим на следующий угол и снова считаем до 8, и также с оставшимися 2-мя углами комнаты. Сделав три круга, вы получите как раз 108 дыханий.

Александра Стрельникова, которая изобрела эту дыхательную гимнастикуеё вместе со своей матерью, была оперной певицей. В патенте на изобретение, выданном 14 марта 1972 года, гимнастика называется «Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса».

Но первоначально, заявка на получение авторского свидетельства была подана 29 апреля 1941 года как на «Метод лечения астмы дыхательной гимнастикой».

Получению свидетельства тогда помешала Великая Отечественная война.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника».