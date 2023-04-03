ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Действие соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить «Металлург», Магнитку, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова за практически 10 лет для меня здесь. Такое турбулентное время, два кубка, два финала, за это спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, клубом, который стал мне родным. Спасибо всем», - сказал Илья Воробьев.

Напомним, Илья Воробьев начинал свою тренерскую карьеру в системе «Металлурга» в 2012 году как помощник главного тренера. До 2015 был ассистентом в штабах Пола Мориса и Майка Кинэна. С октября 2015 по ноябрь 2017 был главным тренером команды, а затем вернулся в «Металлург» в 2019 году.

Как главный тренер Илья Петрович провел у руля «Металлурга» 442 матча и одержал 258 побед – по этому показателю он уступает только Валерию Белоусову, который за 509 матчей одержал 332 побед. Помимо этого, Илья Воробьёв отработал в «Металлурге» 225 игр как помощник главного тренера и 61 матч как игрок во времена Суперлиги. В общей сложности Илья Воробьев провел в системе команды 728 матчей.

Вместе с «Металлургом» Илья Воробьев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (как помощник главного тренера в 2014 и как главный тренер в 2016) и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России (2017 и 2022).

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьева в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».