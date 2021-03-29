И бесстрашны, и быстры: ГРЦ Макеева провело соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду

В Челябинской области, в ГЛЦ «Райдер», прошло открытое лично-командное первенство Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс) по горнолыжному спорту и сноуборду.

Данные состязания прочно обосновались в спортивном календаре предприятия и в этом году проходили уже в 12-й раз. Соревновательным днём стала последняя суббота марта. Она выдалась по-летнему солнечной и безветренной. Хорошо подготовленная основная трасса горы Садовой слепила снежной белизной, а расставленные на ней синие и красные ворота казались мазками акварели на белом листе бумаги.

Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», вместе со специалистами Государственного ракетного центра на старт традиционно вышли представители АО «Папилон» и ГЛЦ «Райдер». Всего за звание сильнейших горнолыжников и сноубордистов в дисциплине слалом-Бонне боролись 40 человек.

Перед началом состязаний, на торжественном построении, спортсменов приветствовали, а по окончании соревнований вручили награды сильнейшим главный инженер предприятия Владимир Осипов, заместитель председателя профкома Юрий Бородавка, главный пропагандист горнолыжного спорта в ГРЦ и организатор этого первенства Владимир Ширяев и главный судья соревнований, директор ГЛЦ «Райдер» Наталья Инютина.

Соревнования открыли женщины-горнолыжницы. Они представляли две возрастные группы. За ними в борьбу вступили мужчины — представители трёх возрастных групп. Вслед за горнолыжниками своё мастерство продемонстрировали сноубордисты (по одной группе у мужчин и женщин). После первой попытки была вторая. В сумме они дали личный результат.

Самую высокую скорость продемонстрировала молодёжь (мужчины-лыжники, 23-34 года). Представитель этой возрастной группы, инженер Павел Бахарев, показал абсолютно лучшее время – 00:48,86. Четыре секунды ему проиграл энергетик Денис Абросимов. А между ним и третьим призёром в этой группе, ведущим инженером - руководителем группы Алексеем Осиповым, разрыв составил всего одну секунду.

В следующую возрастную группу входили мужчины-горнолыжники в возрасте от 35-ти до 64-х лет. Здесь серьёзную конкуренцию спортсменам ГРЦ составили представители АО «Папилон» и ГЛЦ «Райдер» - Дмитрий Морозов и Сергей Пушвинцев, занявшие первое и второе места. На третью ступень пьедестала поднялся слесарь-ремонтник Алексей Куянцев.

В группе самых опытных и преданных горнолыжному спорту мужчин борьба оказалась также очень напряжённой, счёт шел буквально на сотые доли секунды. В результате тройка лидеров выглядит так: семидесятилетний представитель ГЛЦ «Райдер» Борис Суханов - первое место, начальник сектора Виктор Килижеков - второе место и ведущий специалист Владимир Фрибель - третье место.

У представительниц прекрасного пола победу в своих возрастных группах праздновали горнолыжницы Маргарита Усольцева (ГРЦ) и Татьяна Гибадуллина (ГЛЦ «Райдер»). Вторые и третьи места заняли представительницы Государственного ракетного центра: Ольга Пронина, Ксения Болотнова, Инга Загородина и Екатерина Клюкина.

Старались не уступить горнолыжникам в скорости и мастерстве и сноубордисты. Среди специалистов предприятия становится всё больше поклонников этого зимнего олимпийского вида спорта. Первые места здесь заняли Яна Доновская (ГРЦ) и Руслан Хафизов (ГЛЦ «Райдер»). Серебряными призёрами стали Евгения Источинская и Дмитрий Бархатов. «Бронзу» завоевали Ирина Алексеева и Александр Лисконог - все с ГРЦ.

В командном зачёте победу праздновали спортсмены отделения №10, на втором месте - КБ-1, на третьем - команда первого отделения.