Легенда магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершает спортивную карьеру

Сергей Мозякин - величайший нападающий, настоящая и неоспоримая легенда отечественного хоккея, звезда магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) - завершил свою игровую карьеру.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Металлург»,

за 13 сезонов в КХЛ Мозякин провел 842 матча, в которых набрал 928 (419+509) очков. Сергей является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории Лиги.

В период выступления за «Магнитку» Мозякин провел 70 игр за сборную России, забросив 32 шайбы и сделав 35 голевых передач.

Кроме того, Сергей шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, четыре раза - лучшим снайпером регулярного чемпионата, четырежды получал приз «Золотая клюшка» как самый ценный игрок регулярного чемпионата, дважды признавался самым ценным игроком плей-офф, принял участие в одиннадцати матчах Звезд КХЛ.



«Мы горды тем, что из этих 842 игр Сергей провёл 642 матча в форме магнитогорского «Металлурга» и дважды поднимал над своей головой Кубок Гагарина», - добавили в пресс-службе клуба.

В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших хоккейный клуб «Металлург» выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего: отныне и навсегда №10 в «Металлурге» - только Сергей Мозякин.