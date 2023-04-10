Новым главным тренером ХК «Металлург» стал Андрей Разин

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) подписал контракт с Андреем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

О подписании соглашения сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

Андрей Разин – воспитанник тольяттинского хоккея. Игровую карьеру он начал в 1991-м году в команде «Маяк» из Куйбышева (ныне – Самара), а затем перешел в тольяттинскую «Ладу», в которой выступал с 1992 по 1994-й годы и стал чемпионом и обладателем Кубка Межнациональной хоккейной лиги.

В сезонах 1994/95 и 1995/96 годов Андрей Разин выступал за магнитогорский «Металлург», но уже осенью 1996-го вернулся в Самару – в ЦСК ВВС.



Летом 1997 года Андрей Разин вернулся в «Металлург» и в составе нашей команды стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем», а также автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.



За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Андрей Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В период выступления за «Металлург» в сборной России на его счету19 матчей, шесть голов, десять передач.



После окончания карьеры работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом, комментатором на федеральном канале. Профессиональная тренерская карьера Андрея Разина началась в 2012-м году в команде «Кристалл» (Саратов, ВХЛ). Затем Андрей Владимирович был главным тренером «Ижстали» (с которой стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ 2014/15), «Автомобилиста», «Югры», «Адмирала» и «Северстали».



Напомним, ранее хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьева в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».