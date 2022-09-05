Провальный старт нового сезона

Челябинский «Трактор» с двух поражений кряду начал новый сезон в Континентальной Хоккейной Лиге. Сначала «черно-белые» ничего не смогли противопоставить череповецкой «Северстали», а затем последовал разгром от ярослоавского «Локомотива». Слабая вратарская линия? Нагрузки хоккеистов? Неправильные тренерские установки? В чем причина того, что «Трактор» не смог «вкатится» в сезон?

Челябинский «Трактор» открыл свой очередной сезон в Континентальной Хоккейной Лиге. В нем «черно-белым» придется набраться терпения в этом сезоне, ведь им предстоит провести 68 матчей в «регулярке», такой длинной дистанции у челябинской команды еще не было. Настроение на матчи открытия сезона у трактористов должны быть приподнятое настроение, ведь за спиной две победы в предсезонных турнирах.

«Начинается новый сезон. Верим в команду. В этом году ей исполняется 75 лет. Это особенный сезон. У нас одна цель – главный трофей КХЛ. Вперед, «Трактор», - сказал на открытии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первый соперник – череповецкая «Северсталь». Согласно статистике встреч, команды провели между собой 29 матчей, в 20 из них победу одержали «черно-белые». Но только не в этот раз. Команда Андрея Разина доказала, что главный тренер заложил мощный фундамент и создал крепкий коллектив, который способен показывать зрелищную игру и давать результат – 2:4 на табло к финальной сирене. Поражение «Трактора».

«Я считаю, что раз начался новый сезон, что мы будем выигрывать, стараться. Если не будет сам «Трактор» лениться, тогда, конечно, будем выигрывать.

Я считаю, что наша команда готова побеждать, если их поддерживать болельщикам. Болельщики кричат хорошие слова, с помощью этих слов появляются хорошие эмоции и становится интереснее играть и болеть», - делиться впечатлениями от матча 11-ти летняя болельщица «Трактора» Эльвина.

На второй матч в гости к челябинцам пожаловал яровславский «Локомотив». Он «разобрал» «Трактор» на запчасти и винтики. На этот матч тренерский штаб «Трактора» не стал вносить изменения в состав. На лед вышли те же хоккеисты, что и на поединок с «Северсталью», которые ничего не смогли сделать с «железнодорожниками». После финальной сирены на табло горело 0:4. Челябинцы не смогли забить даже гол престижа в ворота ярославцев. Второе «беззубое» поражения «Трактора».

«Все болельщики, конечно, максималисты и ждут результатов здесь и сейчас. Но такого не быва6ет. Во-первых, мы всегда достаточно сложно входим в сезон. Во-вторых, вратарская линия слабовата – Гарипов не тащит, так как он слишком человек настроения. А Мыльников молод. Первая игра и сразу на серьезном уровне. В-третьих, нет еще защитника и нападающего.

Но все эти наши «болячки» излечимы, и я думаю, что дальше будет лучше. Приедет вратарь, защитник и нападающий новый. Надеемся, что все образуется и дальше будет лучше», - отметил Тальгат, один из самых ярких представителей болельщиков.

«Уволить всех!!! Команда явно не вошла в сезон. Что происходит. Позор! И отвратительная игра», - к этому сводится большая часть комментариев на официальной странице ВК Трактора. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин не так категоричен в высказываниях. «Команда стала другой. Нужно время, чтобы ребята приняли новые роли. Игроки, которых мы подписали этим летом, должны понять, что они хоккеисты основного состава. Они показали в предсезонных матчах, что могут приносить пользу. Время потребуется, нужно набраться терпения. Только через работу исправлять те моменты, которых нам не хватает. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Это помогает. Спасибо за поддержку», - сказал наставник «черно-белых».

Болельщики всегда ждут победы от любимой команды. И не страшно если проигрыш, который получили в борьбе. Но за эти две игры игроки не показали ни хоккея, ни борьбы. Конечно, это только начало сезона и что будет дальше покажет турнирная таблица. Но пока даже страшно думать о следующей игре. шестого сентября Трактор вновь примет на своей арене гостей - команду «Автомобилист», из соседнего Екатеринбурга. Начало матча в 19.00.

Пожелаем нашей команде «не лениться», а болельщикам делиться с командой только хорошими эмоциями.