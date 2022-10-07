07.10.2022
Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям
07.10.2022
Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе
07.10.2022
Челябинск отметит столетие джаза в России гала-концертом с участием Бутмана и Долиной
07.10.2022
Челябинская область примет пятый музыкальный фестиваль Юрия Башмета
07.10.2022
С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России
07.10.2022
Владимир Богдановский о новой книге «Император Александр I на Урале»
С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России
02.09.2022
УралГУФК отметил День знаний вместе с «Уралочкой»
26.08.2022
Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады
18.05.2022
Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло
25.02.2022
Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022