С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) лидирует на чемпионате России по водному поло. На нем они стартовали с трех побед.

В Златоусте проходит первый тур женского ватерпольного чемпионата страны. Команды уже сыграли по три матча. Безоговорочным лидером турнира стали хозяйки бассейна.

Сначала ватерполистки Златоуста обыграли своих «дублеров» из второй команды «Уралочка» со счетом 14:9, затем разгромили казахстанский клуб «Айша-Биби» - 25:6 и потом без труда справились с «Югрой» из Ханты-Мансийска со счетом 13:7.

Сегодня златоустовские ватерполистки примут на своей «воде» «Спартак» из Волгограда.