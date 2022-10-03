Сборная Челябинской области выступит на Летних Играх паралимпийцев

Сегодня, третьего октября, в Сочи стартуют международные Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые продлятся до девятого октября.

В спортивной программе Игр девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Ожидается, что участниками соревнований станут 1200 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи. Российскую Федерацию на Играх представят атлеты из 78 субъектов.

За Челябинскую область выступят 40 человек, которые поборются за медали в легкой атлетике (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата ПОДА, спорт слепых), плавание (ПОДА, спорт слепых), настольный теннис (ПОДА), шашки (ПОДА), плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями ЛИН).

Среди известных спортсменов Южного Урала в турнире примут участие трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Токио Валерия Шабалина (плавание), паралимпийский чемпион Дмитрий Черняев(плавание), бронзовый призер Паралимпийских летних игр в Токио Анна Сапожникова (легкая атлетика), а также участники Паралимпийских игр Елена Шах и Александр Ширин (оба – легкая атлетика).

Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области