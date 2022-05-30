Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

В Миассе (Челябинская область) спортсмены из Государственного ракетного центра имени Макеева, не испугавшись ливня и холода, провели первое командное первенство по кроссфиту.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», инициативу Совета молодых специалистов по проведению состязаний поддержал профсоюзный комитет предприятия. Так в спортивном календаре ракетного центра появилось новое соревнование, местом проведения которого стала площадка спортивного клуба «ЕXTRЕME Fit» на стадионе «Труд».

Никто из спортсменов заранее не знал, какие испытания им уготовили организаторы. В результате силачи показали себя в трех этапах первенства: побороться за победу в эстафете, включающей шесть силовых упражнений, и выполнить два задания на команду. Если в эстафете зачет шел по времени, то в командных заданиях - по количеству упражнений, выполненных за десять минут.

С первого этапа определился лидер – команда отделения №10 в составе начальника сектора Андрея Перепечаева (капитан) и инженеров второй категории Игоря Комарова и Александра Осинцева. Их соперником стала чуть менее опытная, но тоже сильная и очень упорная команда во главе с капитаном, начальником отдела Евгением Сошиным. За эту команду выступали инженер Владислав Козлов и инженер-конструктор Владислав Шамаров.

В результате победу в первом командном первенстве предприятия по кросс-фиту одержала команда десятого отделения.

Главный судья соревнований, молодой инженер Михаил Пеньковский, который занимается кроссфитом уже восемь лет, считает проведение командного первенства по этому виду спорта своего рода событием: «Есть ясное понимание, что наши коллеги хотят и будут в этом участвовать. Надеюсь, что всем нам вместе удастся реализовывать новые идеи и задумки».