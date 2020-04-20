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Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»

Спецназовский метод: как настроиться на сон и высыпаться за час

Спорт
Сегодня, 10:20

Методику, о которой вы сейчас узнаете, используют сотрудники спецслужб в экстренных ситуациях, когда времени на сон совсем не хватает.

Ничего не мешает выполнять данный комплекс в обычной жизни, улучшая качество своего сна.

Смотрите и практикуйте.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника».

 

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